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高力前三季每股賺14.39元創同期新高 看好未來三年

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
高力董事長吳誌雄。聯合報系資料照
高力董事長吳誌雄。聯合報系資料照

高力（8996）昨（11）日公布第3季財報，第3季稅後純益為5.3億元，年增112%，每股純益（EPS）為5.7元；累計前三季稅後純益為13.3億元，年增160.7%，EPS為14.39元，單季、累季獲利皆創下同期新高。

高力主要營業項目涵蓋板式熱交換器、燃料電池及散熱系統，三大業務皆與AI產業鏈發展密切相關。隨著AI產業高速成長，高力看好未來三至五年將進入「營運倍增期」，並以產能同步倍增為目標，帶動三大業務營收規模同步擴大。

在液冷散熱方面，市場預期，新產品與新客戶將為高力重新挹注營運動能，加上新產能陸續開出，可望進一步挹注中長期營運表現。法人看好，隨著新一代AI伺服器平台陸續導入，散熱產品需求可望逐步回溫，為高力後續營運成長提供支撐。

燃料電池業務則受惠市場需求升溫，後續成長動能同樣值得期待。法人指出，高力可望受惠於Bloom Energy持續擴充產能，其規劃產能已由2025年的1GW大幅提升至5GW，隨產能規模擴大，可望進一步帶動高力燃料電池零組件訂單成長。

除了既有三大業務，高力也積極拓展核能新事業。本月宣布與華新麗華、世紀能源設備及泰豐貿易共同投資成立「華新世紀核能系統股份有限公司」，跨足核能相關產業，並積極評估小型模組化核反應器（Small Modular Reactor, SMR）相關熱管理及模組化產品的發展機會，為未來營運開拓新的成長契機。

為因應AI散熱及相關業務需求成長，高力也同步擴大台灣與海外產能布局。

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