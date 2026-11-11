駿吉第3季本業轉盈 辦理私募及處份上海股權

駿吉控股-KY今（11）日召開董事會通過今年第3季財報，單季每股純益（EPS）0.12元，值得關注的是營業利益381萬元，本業出現七季來首度轉盈。美國市場槍釘接單強勁，為第4季業績成長的主要動力。董事會也通過辦理私募2000張，每股價格32元、預計募集6400萬元，應募人為台灣鑄能能源科技公司，及通過處份子公司上海駿吉先進半導體33.33%股權，交易金額人民幣1000萬元。

駿吉財務結構持續好轉，今年認列的上海子公司應收帳款及預期信用減損4721萬元，迄第3季底累計已收回2072萬元，剩餘測試設備尚未收取的帳款2649萬元，有機會於年底前回沖至今年財報。

本業方面，核心事業特殊槍釘美國市場接單動能持續升溫，10月整體出貨59櫃，創今年以來最高，推升10月營收4767萬元、年增525.55%。隨著美國市場當地產能逐步放大，年底前11、12月整體特殊槍釘出貨展望相當樂觀。

駿吉近一年積極推動的半導體事業轉型，完成DDR記憶體顆粒設計、委外製造等布局，成功導入晶圓級測試與相關半導體設備的效益也持續顯現。

董事長胡德立強調，新團隊帶領公司轉型已見成效，營運與財務體質均持續優化朝正向發展，不僅第三季營收創4年來新高，彰顯企業本業經營績效的營業利益也轉正，第四季業績展望及今年度財報表現均較預期中好。

駿吉公告10月營收4767萬元，月增33.38%、年增525.55%，累計前10月營收4.32億元，年增366.8%。