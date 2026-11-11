全體上櫃公司10月營收年增47%、累計年增34% 半導體業成長最多

櫃買中心表示，上櫃公司897家（含KY公司30家）皆已於11月10日以前完成10月營收申報作業。上櫃公司10月營收公告資料顯示，全體上櫃公司10月份單月營收總計3,678億元，較2025年同期成長1,172億元（47%），營收成長公司共622家，衰退公司共272家，營收持平公司共三家。另累計至10月全體上櫃公司營收總計3.27兆元，較2025年同期成長8,279億元（34%），其中營收成長公司共654家，衰退公司共242家，營收持平公司共一家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司10月份營收較2025年同期成長之主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、電子通路業。經瞭解，半導體業受惠於AI伺服器液冷散熱系統及記憶體需求暢旺影響；電腦及周邊設備業受惠於AI帶動工業用記憶體、CPU出貨成長；電子通路業主要受惠AI雲端機房建置及記憶體產品需求，致10月較去年同月營收成長；衰退之主要產業為金融業、運動休閒及油電燃氣業，金融業受金融市場波動影響認列評價損失；運動休閒受新品推出及拉貨排程調整影響；油電燃氣業受特定公司因基期認列建案收入等，致10月較去年同月營收衰退。

全體上櫃公司2026年累計至10月營收成長的主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業，半導體業、電腦及周邊設備業，其累計營收成長原因同前所述，其他電子業受惠於AI應用帶動先進封裝需求及貴金屬價格上漲等因素，致累計營收成長；衰退之主要產業為運動休閒及紡織纖維，運動休閒其累計營收衰退原因同前所述，紡織纖維則受公司接單策略及營運轉型調整影響，致累計營收衰退。

櫃買中心亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考（https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs）。