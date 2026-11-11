餐飲三雄前三季獲利亮眼！饗賓、豆府每股賺逾12元 八方雲集10元

餐飲業前三季財報亮眼，饗賓（7883）、豆府每股純益（EPS）雙雙突破12元，八方雲集也達10元。展店與會員經營持續帶進生意，推升餐飲業獲利。

饗賓昨（11）日公布前三季稅後純益7.47億元，年增近三成，每股稅後純益12.35元；豆府前三季稅後純益3.26億元，年增9.1%，每股稅後純益12.21元，累計營收與每股獲利同創歷年同期新高。

饗賓前三季營收104.75億元，年增22.6%；營業利益9.87億元，年增28.7%，本業獲利成長速度超過營收，顯示生意規模擴大的同時，營業利益也跟著增加，展店效益逐步反映在財報上。

饗賓表示，旗下七大百匯品牌是成長主力，前十月業績年增近三成。其中，饗A Joy、饗饗、旭集及URBAN PARADISE等精品百匯品牌營收年增32.52%；饗食天堂、果然匯及朵頤牛排等人氣百匯品牌年增23.88%，不同價位的聚餐市場都有成長。

會員也是支撐饗賓業績的重要客源。截至10月底，會員突破380萬人，年增近兩成，會員消費營收占比由去年同期約65%提高至逾73%。12月預計再開出饗食天堂嘉義首店、貓將日本料理桃園華泰名品城店，全台據點將達106家。

豆府前三季營收32.99億元，年增9.8%。其中，第3季營收11.08億元，年增6%，創單季新高；稅後純益1.09億元，年減5.4%，每股純益4.10元，仍是今年單季最高。累計前三季獲利維持成長，但第3季營收增加尚未帶動獲利同步上升。

八方雲集前三季營收70.04億元，年增7.97%；稅後純益6.99億元，年增12.34%，每股純益10元，營收、獲利與每股純益同步創歷年同期新高，獲利成長幅度優於營收。

單看第3季，八方雲集營收24.08億元，年增9.35%，創單季新高；稅後純益2.33億元，年減約1%，每股純益3.32元。台灣八方雲集、梁社漢排骨雙品牌持續展店，擴大營收規模，前三季獲利仍維持雙位數成長。

年底聖誕節、跨年及企業尾牙接棒，餐飲業再迎聚餐旺季。饗賓以名廚聯名、新菜單及節慶活動搶客，搭配新店加入，持續爭取年末消費，為全年營運增添動能。