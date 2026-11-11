雙鴻財報／第3季每股賺11.59元 前三季每股賺34.59元

散熱大廠雙鴻（3324）11日晚間公告第3季每股純益11.59元，優於第2季的10.41元、去年同期的10.66元，但毛利率為25.65%，季減2.77個百分點、年減4.12個百分點；累計前三季每股純益34.59元，毛利率0.05個百分點。

雙鴻指出，第3季毛利率下滑主因來自產品組合以及AI水冷新舊專案交替期所致；其中，但受消費型氣冷需求較弱、水冷新品試產成本增加及伺服器水冷產品世代交替影響，致使公司相關散熱產品出貨動能趨緩，規模經濟略受影響，致使毛利率衰退。

展望未來，雙鴻表示，第4季起將開始出貨ASIC新專案，預估營運動能將開始回溫，對本季與明年營運均持樂觀正向態度，預估今年資本支出約落在35至45億元，而明年資本支出則會大於今年。

據悉，雙鴻預計將在第4季開始出貨亞馬遜、Meta等CSP大客戶AI資料中心所使用的水冷散熱零組件，因此估計下半年營運將逐季走升，第4季將是全年營運高峰。

針對未來散熱趨勢，雙鴻董事長林育申曾指出，AI運算越來越快，將持續推升散熱需求攀升，未來晶片衝上4,000瓦時，則勢必會使用到技術門檻更高、產品毛利率更佳的微通道水冷板（MLCP），而現階段公司也都在送樣測試中，未來將不會錯過此一龐大商機。

展望明年營運，林育申曾明確定調表示，從目前在手訂單、產業發展、市場需求等各方面來看，明年將是「非常好的一年」，甚至明年首季也會呈現「淡季不淡」，營收成長幅度有機會比今年更強。