聽新聞
0:00 / 0:00
聯友金屬看好氧化鎢需求 新產線明年第4季貢獻營收
聯友金屬董事長吳永中今天表示，全球氧化鎢市場1年短少約8000至1萬噸的供給，因此除現有鎢酸鈉產線之外，再於屏東廠建置氧化鎢新產線，預計在明年第3季末完成，第4季貢獻營收。
聯友金屬今天舉行法說會，吳永中指出，中國鎢原料供應量占全球8成，中國以外的國際鎢集團雖有自己的仲鎢酸銨（APT）及氧化鎢產能，但最多只能勉強能自給自足，鎢酸鈉在全球市場供不應求。
吳永中說明，2026年中國首批鎢礦開採指標為6萬噸，較去年同期增加3.45%，但2026年1至4月中國鎢精礦產量較去年同期下降17%，主因中國環保治理標準提升，導致開採與冶煉成本顯著上升抑制供給彈性。
吳永中表示，雖然中國對鎢製品出口的管制導致全球相關產品供不應求，但聯友金屬對鎢製品採循環再製的做法，將可突破相關限制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。