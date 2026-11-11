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聯友金屬看好氧化鎢需求 新產線明年第4季貢獻營收

中央社／ 台北11日電

聯友金屬董事長吳永中今天表示，全球氧化鎢市場1年短少約8000至1萬噸的供給，因此除現有鎢酸鈉產線之外，再於屏東廠建置氧化鎢新產線，預計在明年第3季末完成，第4季貢獻營收

聯友金屬今天舉行法說會，吳永中指出，中國鎢原料供應量占全球8成，中國以外的國際鎢集團雖有自己的仲鎢酸銨（APT）及氧化鎢產能，但最多只能勉強能自給自足，鎢酸鈉在全球市場供不應求。

吳永中說明，2026年中國首批鎢礦開採指標為6萬噸，較去年同期增加3.45%，但2026年1至4月中國鎢精礦產量較去年同期下降17%，主因中國環保治理標準提升，導致開採與冶煉成本顯著上升抑制供給彈性。

吳永中表示，雖然中國對鎢製品出口的管制導致全球相關產品供不應求，但聯友金屬對鎢製品採循環再製的做法，將可突破相關限制。

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