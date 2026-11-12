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亞泰金屬Q3 EPS 4.06元 泰國設立子公司
上櫃CCL設備商亞泰金屬（6727）昨（11）日公布今年第3季稅後純益1.09億元，季增13.6%、年增1.05倍，創新高，每股純益4.06元，累計今年前三季賺逾一個股本，每股純益10.11元。
亞泰金屬今年前三季稅後純益2.72億元，年增1.45倍。昨天董事會同時通過設立泰國子公司案，擬於泰國設立子公司投資2億泰銖，主要因應營運所需並配合客戶業務規劃，設立生產據點滿足訂單需求。並授權董事長處理楊梅二廠廠房。
法人點名，亞泰金屬來自銅箔基板CCL大廠台光電、台燿以及聯茂、生益科技等皆積極包產能擴大AI材料布局，訂單能見度已達2028年之後，客戶群並積極簽長約預付款確保設備供應。
亞泰金屬先前表示，觀察主要客戶仍維持產能擴充計畫進程，配合客戶需求積極擴充產能。
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