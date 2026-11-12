聽新聞
0:00 / 0:00

大量Q3 EPS 9.94元 明年產能已滿載

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

大量（3167）昨（11）日召開線上法說會，公布第3季稅後純益8.99億元，季增65.5%，年增3.18倍，創新高；每股純益（EPS）9.94元。

大量累計前三季毛利率46.36%，年增8.48個百分點。稅後純益17.24億元，年增2.59倍，EPS為19.24元。

大量受惠全球AI算力建置與先進封裝需求強勁，2027年產能已滿載。半導體設備訂單出貨比（B/B Ratio）持續超越2以上，第4季進入設備出貨與營收認列的爆發期。

大量於矽光子布局，已攜手國際Tier 1美系半導體龍頭合作開發共同模組與矽光子共同光學封裝（CPO）一體化設備，設備單價（ASP）較傳統半導體設備高出三至四倍，預計今年底前完成首條產線建置，2027年第3季量產。

大量表示，高階PCB機種已成為公司營收成長的核心基石。今年前三季高階機種（包含CCD成型機與高階背鑽機）占PCB設備營收比重已近七成。

大量受惠高階機種出貨比重持續提升，第3季毛利率攀升至毛利率50.17%，季增5.97個百分點，年增11.03個百分點，改寫新猷，主要得益於產品組合優化策略顯著發酵。

毛利率 半導體 EPS

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

大量財報／受惠於高階機種出貨 第3季EPS 9.94元創新高

家登財報／前三季獲利年增近2倍 每股純益12.54元

良維財報／第3季獲利6.74億元、創單季新高 前三季與去年全年相當

漢測財報／累計前三季營收年增129% EPS 10.85元

相關新聞

元太電子紙打進Google機器人鏈！串聯人機介面溝通要角 可望大咬商機

雲端巨頭Google旗下最強VLA機器人模型Gemini Robotics 2.5問世，機器人戰力躍進。台廠中，元太（8069）供貨Google機器人電子紙產品，扮演串聯人機介面溝通要角，跟著大咬商機。

沛爾失智症新藥報捷 搶攻全球每年兆元商機

沛爾生醫*-創（6949）昨（11）日召開法說會，首次揭露完成開發全球首款可逆轉失智症新藥，並獲美國州政府邀約，透過「嘗試權法案（Right to try）」，專案進入美國醫療體系，啟動商業化，強攻全球每年兆元級的失智症治療大市場。

獲利亮眼！元大金前十月EPS 4.3元 中信金3.45元

元大金控及中信金控昨（11）日公布10月獲利。元大金控10月稅後純益46.4億元，年增35.3%，前十月稅後純益達596億元，累計獲利創歷年同期新高，年增97.8%，每股稅後純益（EPS）4.3元。中信金10月稅後純益53.1億元，年減19%，累計稅後純益685.5億元，年增2%，EPS為3.45元。

藥華藥好威！EPS衝上18.43元 前三季獲利倍增

藥華藥昨（11）日召開法說會，說明第3季財報及未來營運展望。受惠新藥Ropeg全球銷售成長，藥華藥前三季稅後淨利76.02億元，年增113%，每股稅後純益（EPS）18.43元；其中第3季稅後淨利29.2億元，年增98.4%，單季EPS達7.08元，再創歷史新高。

陽信銀前十月每股賺1.41元

陽信銀行自結10月份獲利出爐，單月稅前盈餘6.12億元；累積前十月稅前盈餘60.68億元，較去年大幅成長15%，稅前每股盈餘1.41元。截至10月底總資產達8,682億元、淨值598億元，分別較去年同期年增9%及6%；另逾放比0.08%、備抵呆帳覆蓋率1,448.98%，皆優於同業平均，資產品質良好。

元太全方位進擊AI關鍵材料

元太（8069）近年積極布局AI相關應用，拿下Google機器人關鍵大單之餘，也揮軍AI關鍵材料，全方面進擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。