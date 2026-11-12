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旺矽犀利 Q3每股賺19.18元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

測試介面與探針卡大廠旺矽（6223）受惠全球AI客戶擴建需求強勁、中高階測試介面市占率提升，昨（11）日公布第3季每股純益（EPS）19.18元，連七季創新高，累計前三季EPS為47.26元。

法人看好，旺矽旗下垂直式與懸臂式探針卡產能持續滿載，加上明年下半年PCB產能預計投產，將補齊關鍵零組件布局，後市營運更旺。

旺矽第3季稅後純益18.8億元，季增23%、年增114%，每股純益19.18元，連續三季突破一個股本，在產品組合優化與產能利用率提升下，帶動單季毛利率攀上62%，季增3.6個百分點、年增8.6個百分點，獲利成長力道優於營收。

旺矽累計今年前三季稅後純益46.31億元，年增108%，每股純益47.26元，展現AI測試強勁成長動能。

旺矽表示，大型雲端服務供應商持續加速資本支出，公司與多家國際級客戶維持密切合作，為雲端客戶主要測試夥伴，目前合作開發計畫能見度已達2028年，預期今年營收逐季向上，明年仍可維持雙位數成長。

產能方面，垂直式探針卡（VPC）與微機電（MEMS）產品自去年下半年起進入滿載，至今仍吃緊，公司積極擴產支應訂單；懸臂式探針卡（CPC）則受惠客戶新晶片訂單湧入，同樣維持滿載，三大核心產品線同步增溫。

為掌握供應鏈自主性，旺矽近年積極耕耘關鍵零組件，預計明年下半年PCB產能投產後，將自主建構完整的探針卡關鍵零組件生態鏈，強化一條龍測試服務與交貨彈性，深化客戶合作，成為後續擴大接單的重要支撐。

新技術布局上，旺矽正與多家國際級客戶進行共同封裝光學（CPO）設備驗證及設計討論，目前進展順利，公司看好AI成長將加速高速網通頻寬升級，未來幾年需求可望大幅增加，相關進度將適時對外公布，為中長期營運增添動能。

旺矽 PCB EPS

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