搶攻2奈米以下製程商機 富宸材料12日登興櫃

半導體先進製程關鍵材料供應商富宸材料將於11月12日以每股參考價95元登錄興櫃。富宸材料新竹廠已於近日落成，位於彰濱工業區的新廠亦預計於今年底前接力完工，隨著雙廠布局逐步到位，將為後續產品開發及營運成長注入新動能。

富宸材料專注於半導體先進製程所需的特用氣體及高純度材料，主要產品涵蓋原子層沉積（ALD）前驅物、高階製程用低溫蝕刻氣體、先進封裝用特用陶瓷材料及稀有氣體等。

隨著先進製程持續朝2奈米以下節點推進，熱預算限制日益嚴苛，半導體產業對材料純度、製程穩定性及供應可靠度的要求同步提高，富宸材料積極投入高階材料研發與在地化生產，目標成為國際級半導體特用氣體及關鍵材料供應商。

在產能布局方面，新竹廠將聚焦新產品研發、材料技術驗證及稀有氣體相關業務，彰濱新廠則肩負擴大量產規模、強化供應能力的任務。透過研發與生產基地的分工整合，富宸材料將逐步建立完整的高階半導體材料供應體系，掌握先進製程升級及關鍵材料國產化商機。

值得關注的是，富宸材料已獲國內半導體特化大廠策略性投資，雙方在特用化學品及半導體材料領域具備互補優勢，可望發揮綜效，進一步強化台灣半導體材料供應鏈自主性。

營運表現方面，富宸材料營收從2024年的0.3億元，大幅躍升至2025年的2.87億元，2026年可望進一步超越2025年水準。

展望未來，富宸材料將持續深化先進製程關鍵材料研發，結合雙廠產能布局及策略投資人資源，加速拓展半導體市場，朝具備國際競爭力的高階半導體材料供應商邁進，中長期成長動能可期。