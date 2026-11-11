程曦資訊財報／前三季每股賺4.19元 年約業務、新增專案未來看增

數位轉型整合服務商程曦資訊（6898）公告2026年第3季財務報告，合併營收3.24億元、年增8.40％、季增4.40％，稅後純益4,031萬元，每股純益1.39元；累計前三季合併營收9.46億元，年增10.27％，稅後純益1.22億元，年增2.03％，每股純益4.19元。受惠公部門及民營企業客服委外需求穩定，既有年約業務與新增專案持續挹注，帶動整體營運穩健成長。

程曦資訊2026年前三季營運成長主要來自既有服務規模擴大及新專案貢獻，包括中華郵政、台灣中油等服務案件。公部門方面，移工一站式服務、社會住宅諮詢、職業訓練及長照等民生政策相關常態性年約服務穩定貢獻。

任務型專案則包括上半年財政部普發現金，以及第3季國合會熊本賑災1988專線，台灣運彩客服席次擴充，與運動部「揮汗有禮」等專案。民營企業方面，公司持續拓展金融、能源、交通、電商及零售等多元產業客戶，擴大服務規模。

程曦資訊透過專案流程優化，人力資源調度及AI工具應用，持續提升整體服務效率，前三季平均毛利率24%，較去年同期提升1個百分點。公司運用自行開發的AI質檢、AI Trainer，結合AI Agent、智慧語音及知識管理工具，強化客服品質管理、人員培訓及作業效率，逐步發揮成本優化效益。

前三季營業費用較去年同期增加，主要反映上櫃相關費用、AI研發投入，以及新增多項ISO國際認證與集團碳盤查等支出。儘管支出費用增加，營業利益仍與去年同期大致持平，維持穩健獲利表現。