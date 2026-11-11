廣達法說會／AI需求持續暢旺 明年伺服器營收占比衝九成

廣達（2382）預期2027年AI伺服器及通用伺服器等兩大業務成長動能仍將保持雙位數水準，占整體營收比重最高將衝上九成，雖然筆電明年表現可能將維持疲弱，但看好廣達明年全年整體營運將持續看增。

廣達11日召開法說會並釋出未來營運展望，財務長楊俊烈指出，今年AI伺服器業務成長幅度將有機會高於原先倍數成長的目標，且全年AI伺服器占營收比重將有望達到60％～65％，顯示AI伺服器市場需求仍維持強勁成長格局。

針對2027年營運展望，廣達指出，AI伺服器、通用型伺服器在明年出貨將可望維持雙位數成長，屆時整體伺服器占營收比重將可望上升至85％至90％，其中AI伺服器營收將可望達到八成以上水準。

廣達指出，今年第4季將是新舊產品平台的轉換期，雖然出貨數量可能將比第3季略減，不過由於新平台產品單價高於舊世代產品，因此AI伺服器相關營收將有望繳出優於第3季的成績單，且這波出貨動能將可望延續到明年第1季，屆時出貨量將可望明顯升溫。

觀察資本支出投資，廣達指出，今年前三季資本支出大約達346億元，其中第3季約128億元，主要投資在美國加州、泰國等新產能擴增，預期今年底產能較明年翻倍成長的目標將可望順利達成，後續擴產將會聚焦在高階伺服器電源測試，不再以SMT打線為優先，目前預估明年資本支出將會比今年略高。

至於在PC市場，廣達表示，進入今年下半年後，筆電需求持續疲弱，預計今年第4季出貨將呈現雙位數季減，今年全年出貨量將可能減少雙位數，展望2027年筆電市場，預期可能將持續呈現年減態勢，但減幅將會與產業相當，屆時占整體營收貢獻幅度將首度降至個位數百分比。