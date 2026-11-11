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泰金財報／前三季每股純益9.03元 上半年度每股配息4.8元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球家飾鑄件大廠泰金-KY（6629）董事會11日通過前三季合併財報，合併營收19.38億元、年增68.2%；營業毛利4.54億元，毛利率23.42%；稅後淨利3.47億元、年增111.3%，每股稅後純益達9.03元，不但賺贏去年全年的6.46元，更創同期新高。

董事會同時決議通過115年上半年度盈餘分配案，每股配發現金股息4.8元，半年度殖利率已達4.8%。

泰金10月合併營收2億元，月增37.9%、年減4.2%；累計前十月合併營收21.40億元、年增57.3%，不但超越去年全年的17.4億元，並創歷史新高。法人估，泰金今年營收與獲利有望雙創歷史新高。

泰金過去以家飾外觀件為產品主軸，主要客戶為美系國際知名品牌及通路業者，產品涵蓋櫥櫃五金、衛浴配件及窗飾五金。自去年第4季投入水五金產品代工後，今年持續貢獻營收，加上新產品及新客戶加入，帶動前三季營收較去年同期顯著擴大，成功降低以往過度依賴單一櫥櫃掛件的風險。

而隨著產品組合改變，前三季毛利率雖低於去年同期的30.04%，但營收成長仍帶動營業毛利及營業淨利同步增加。

泰金第3季單季營收5.87億元，季減10.1%、年增32.6%；營業毛利1.44億元，年增22.4%；營業淨利1.15億元，年增19.1%；稅後淨利9,892萬元、年減7.4%，每股稅後純益2.58元。

泰金第3季單季營業利益較去年同期有所成長，但業外因匯兌利益較去年減少，因此稅後淨利較去年同期下降。

泰金表示，第3季金屬原物料成本上升幅度較大，對生產成本形成壓力。在此情況之下，第3季毛利率仍維持24.44%，與第2季的24.43%大致持平，但低於去年同期26.48%。

法人指出，泰金近年積極轉向大型通路與行業龍頭客戶，雖然新客戶初期貢獻規模不一，但潛在成長空間龐大。 展望後續營運，金屬原物料成本走勢及匯率變動，以及北美房地產景氣是否回溫，仍是影響獲利表現的重要因素。

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