廣達財報／今年前三季獲利年增近五成 創歷史同期新高

廣達（2382）今年第3季財報出爐，單季稅後淨利284.22億元，表現相較第2季微幅下滑，寫下單季歷史次高，不過累計今年前三季稅後純益達782.66億元，相較去年同期大幅增加將近五成，同時賺進約兩個股本，繳出亮眼成績單。

廣達11日召開法說會並公告第3季財報，單季合併營收為1.12兆元、季增7.6％，寫下單季歷史新高，相較去年同期大幅增加125.2％，營業毛利530.24億元、季增1.8％、年成長56.3％，稅後純益284億元、季減0.8％，創單季歷史次高，與去年同期相比仍明顯上升73.0％，每股純益7.08元。

另外，在第3季毛利率、營業利益率及淨利率表現上，廣達上季毛利率4.7％、季減0.3個百分點、年減2.1個百分點；營業利益率達2.8％、季減0.5個百分點，相較去年同期減少0.9個百分點：淨利率為2.5％、季減0.2個百分點，與去年同期相比減少0.8個百分點。

廣達強調，毛利率、營業利益率等數字下滑並不代表生產產品的定價權減弱，或是本業獲利表現惡化，主要原因在於動輒數百萬美元的AI機櫃伺服器產品單價提升，同時客戶指定採購的關鍵零組件金額占比擴大，才會使會計財報出現毛利率的結構性稀釋，預期未來幾季AI產品出貨持續放量的同時，相關數字亦可能將有類似情況出現。