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緯創財報／第3季EPS 5.74元創單季新高 全年有機會賺近兩個股本

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

緯創（3231）公告第3季財報，單季稅後純益184.02億元，創下單季歷史新高，相較去年同期大幅增加148.5％，每股純益5.74元，推動今年前三季稅後純益站上428.6億元的歷史同期新高表現，每股純益13.54元。法人預期，緯創今年全年將有機會賺進近兩個股本，並創下新高水準。

緯創11日公告第3季財報，單季合併營收為1.14兆元、季增28.3％、年成長102.4％，營業毛利678億元、季增33.8％、年成長61.6％，稅後純益184.02億元、季增24.1％，創單季歷史新高，相較去年同期增加148.5％，每股純益5.74元。

緯創董事會也同步通過將新增119億元、9.39億元資本支出，主要分別用於台南以及新竹建築物改良與購買機器設備，以因應AI相關新業務擴展。此外，在不超過28億元之額度內取得位於新竹土地以及辦公廠房不動產使用權資產。本公司擬進行租約整合並將租期展延以配合營運需求。

同時針對海外市場，緯創子公司Wistron InfoComm Mexico S.A. de C.V. 新增美金1,776萬元資本支出，以擴充墨西哥生產基地之伺服器產能。

緯創 財報 EPS

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