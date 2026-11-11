台橡：明年營運仍充滿挑戰 多元布局因應

台橡公司執行長蔡偉強今天表示，2026年下半年至2027年仍充滿挑戰，不確定性壓力造成能源市場波動，橡膠相關產品產能過剩，終端需求疲軟，但台橡依據全球貿易格局調整，採多元化布局，營運仍維持穩健。

台橡今天舉行法人說明會，蔡偉強指出，台橡生產丁苯橡膠（SBR）、聚丁二烯橡膠（BR）、熱塑性彈性體（TPE）、熱塑性橡膠（TPR），上游原料丁二烯（BD）價格從現在到明年1月走勢仍強，主因亞洲裂解廠利用率很低，現貨供應緊張，不過合成橡膠供應相對穩定。他說，看好醫療級產品、綠色輪胎及電動車胎等利基型產品市場。

蔡偉強進一步說明，從主要原料來看，過去一年多許多日本輕油裂解廠關閉，韓國則是許多裂解廠整合，造成供應下降，使丁二烯供應不足。中東地緣政治變數是影響石化上游原料供應的主要因素，東北亞的石腦油供應受影響，丁二烯產量相對減少，使東北亞向外購買丁二烯的需求增加。

他說，東北亞地區上游裂解廠持續減產，導致合成橡膠與彈性體部分關鍵原料供應趨緊，預期中國逐步轉型為化工產品主要淨出口國，將持續改變產業競爭格局，將扮演重要供應角色。

另外，台橡申華新廠維持高標準生產效率與穩定性，SSBR新產線建置有序運行，各項重點里程碑均如期達成，並成功與客戶執行產品驗證進程。

台橡今年前3季稅後淨利新台幣20.82億元，每股盈餘2.52元。

對於台塑化為深化上下游整合，斥資3.33億元加碼台橡，持股比率升至6.53%。蔡偉強說不便表示意見，一切由台塑化說明。