氣立財報／PCB、自動化業務快速成長 前三季較去年同期由虧轉盈

氣動與電控自動化元件廠氣立（4555）公布第3季合併財報，合併營收5.32億元，季增8.1%、年增30.8%，營業毛利1.7億元，年增30.5%，毛利率31.90%；稅後淨利0.14億元、年增25.8%，每股稅後純益0.11元。

累計前三季合併營收14.3億元、年增18.4%，已達去年全年營收16.03億元的89%；稅後淨利0.69億元、年增604.4%，每股稅後純益0.8元，相較去年同期虧損呈現大幅成長。

氣立今年營收成長逐季加速，第1季年增約7%，第2季約17%，第3季進一步拉升至約31%。氣立表示，成長主要受惠於PCB檢測設備及自動化產業需求持續增加，使精密金屬部件及氣動元件銷售上揚。

尤其以精密金屬製造為主的浙江平湖廠，已成為集團營運成長的重要引擎，產品應用涵蓋PCB設備組件、機器人結構件及汽車產業機構件等，近三年來均維持雙位數的成長幅度。

氣立表示，由於主要的PCB或機器人客群，均為當前快速成長產業，相關訂單能見度亦較氣動元件為高，目前氣動與非氣動業務營收占比約為55比45，公司已由傳統氣動元件，逐步延伸至電控感測及精密金屬零組件等領域，進一步擴大應用客群。

在獲利方面，近年氣立持續推動產品設計優化、生產集中化及高附加價值產品布局，在產品銷售組合優化，第3季與第2季毛利率都增加至約32%水準。

但因第3季受展會增加致行銷費用上升，加上組織投資架構調整及營所稅核定差異等業外損失影響，使第3季單季獲利表現未如第2季。對此，氣立強調，將持續調整產品組合、提升生產效率，並加強管控相關成本支出。

法人表示，氣立今年營收成長率逐季擴大，非氣動業務占比提高至45%，毛利率穩定維持30%以上，產品與客群結構調整正逐步反映在營運表現上。

後續隨著PCB設備訂單持續挹注，以及電控感測等新產品擴大營收貢獻，加上營業費用與業外波動逐步收斂，整體獲利品質可望進一步提升。