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數位雲端類股再添新兵 聚達系統13日登錄興櫃、衝刺企業軟體服務市場

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

數位雲端類股將再添新兵，企業級軟體整合服務商聚達（7969）預計於2026年11月13日登錄興櫃。聚達近年積極從企業軟體代理及授權銷售，轉型發展AI營運自動化、資訊安全及跨平台整合服務，並受惠於大型企業數位轉型及半導體海外擴廠需求，帶動營運規模持續成長。2026年營運表現持續成長，前十月自結累計營收9.37億元，年增54%。

聚達系統由玉山證券擔任主辦推薦證券商、凱基證券擔任協辦推薦證券商，推薦證券商議定認購價格為每股58.8元。

聚達系統成立於2012年，2019年由具備多年企業級軟體市場經驗的專業團隊接手經營，早期以企業級軟體代理、授權銷售及技術服務為主要業務，隨著企業資訊架構日益複雜，逐步擴展至系統整合、雲端架構、資訊維運管理及自動化等領域。

目前公司主要服務高科技製造及金融產業，透過國際軟體原廠合作，結合資訊架構規劃、軟體部署、跨平台整合及專業技術服務，協助企業處理不同資訊系統間的整合需求。

在企業逐漸採用混合雲、多平台及分散式應用架構的環境下，IT 管理涉及的工具與系統持續增加。聚達的業務模式也由單一軟體授權銷售，延伸至涵蓋系統建置、整合及後續維運的持續性服務。

隨著 AI 技術發展，企業 IT 自動化逐漸從既有的排程與規則式作業，延伸至異常偵測、事件分析及處理流程整合等應用。聚達整合研發 AI 營運自動化平台，規劃整合系統監控、事件管理、資訊安全與自動化工具，逐步建立從異常偵測、問題分析到自動化處理的服務架構。

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