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世界健身財報／第3季EPS 1.62元 第3季每股配發1.455元股息

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身董事長柯約翰。記者林海／攝影
世界健身董事長柯約翰。記者林海／攝影

健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762）公布第3季合併財報，在會員收入、教練課程收入雙雙成長下，單季合併營收29.79億元，季增0.9%、年增5.5%，稅後純益1.77億元、年增56%，每股稅後純益1.62元，獲利創單季同期新高。

此外，董事會也通過第3季股利分派案，每股配發1.455元現金股利。

世界健身董事長柯約翰指出，第3季由於面臨夏季電費的成本壓力，加上台灣有2家店進入預售、4家店正式開幕，且密集投入資源預備首間海外直營店進入預售下，費用也較高，因此獲利表現較上季較為趨緩。

不過，第3季毛利率19.98%，仍較去年同期增加3.27個百分點；營業利潤率8.95%，亦較去年同期增加2.81個百分點。

世界健身累計前三季合併營收達87.42億元、年增7.8%，毛利率21.04%，年增4.99個百分點，營業利益率為10.21%，亦較去年同期增加5.15個百分點，前三季稅後純益6.15億元、年增1.54倍，每股稅後純益5.63元。

柯約翰表示，世界健身今年以「獲利導向」為核心的展店策略全面奏效，因此儘管前三季共推出了12個新據點（包含進軍泰國市場的首家會所），但整體獲利表現仍顯著較去年成長，預期新據點效應將接續在第4季及明年陸續彰顯。

此外，世界健身除擴大營運版圖，今年也強化同店的銷售能力，積極導入皮拉提斯（Pilates）、HYROX聯名相關等讓市場耳目一新的全新課程，因此在會員收入、教練課程收入雙雙持續看好下，對後市營運展望保持樂觀看法。

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