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永捷財報／第3季虧轉盈 EPS 0.07元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永捷（4714）11日公布第3季合併營收達5.4億元，季減4％，年增40％，創歷年同期新高，受惠國際運動品牌新品上市及備貨需求增溫，帶動高機能、環保型鞋材訂單出貨增加，帶動第3季毛利率提升至26％水準，單季稅後淨利1,557萬元，EPS達0.07元，分別較上季轉虧為盈。累計前三季合併營收達17.24億元，年增63％，稅後淨損217萬元，每股稅後虧損0.01元。

永捷指出，受惠國際運動品牌持續推進新品開發與年終銷售備貨，高機能鞋材、環保型PU樹脂及特殊材料出貨需求維持良好，加上集團材料垂直整合效益逐步發揮，進一步擴大整體營收規模，展現多元業務布局成果。

永捷進一步指出，看好全球品牌供應鏈對環保永續材料的重視程度持續提升，尤其歐盟針對PFHxA 及相關物質的限制規範逐步實施，促使鞋類及相關材料供應鏈加速尋求符合環保法規的替代方案，帶動無氟塗層、低溶劑及可追溯材料的開發需求。

永捷持續推進水性PU、高固含量、無溶劑產品及無氟抗刮耐磨助劑等技術開發，積極掌握國際品牌對材料性能、環保規範及供應鏈管理的多重要求，並透過高附加價值產品組合優化，強化全球環保永續材料市場競爭優勢。

為因應海外環保材料訂單需求，永捷積極推進麻豆廠公共危險物品倉庫建置，提升化學原物料安全備貨及供應調度能力，同時持續進行反應槽擴建工程，規劃於2027年第3季投入生產，以擴充聚酯多元醇產能，支應歐洲、日本及印度等海外市場業務拓展。

展望第4季，永捷持審慎樂觀看法。永捷將持續深化綠色環保材料、高機能鞋材業務，亦積極布局新世代電子材料，投入可撓式硬塗層(Hard Coat，HC)技術開發，掌握折疊式顯示裝置對輕薄、耐磨及高可靠度材料的需求，拓展高附加價值應用商機，同步完善集團垂直水平資源整合綜效，以期帶動未來營運良好成長動能。

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