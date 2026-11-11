程曦資訊財報／前三季 EPS 4.19元 新專案陸續展開 支撐第4季營運動能

程曦資訊（6898）公告第3季財報，第3季合併營收3.24億元，季增4.4％，年增8.4％；稅後純益4,031萬元，季減11.4%，年減10%；每股稅後盈餘（EPS）1.39元；累計前三季合併營收9.46億元，年增10.27％，稅後淨利1.22億元，年增2.03％，EPS 4.19元。受惠公部門及民營企業客服委外需求穩定，既有年約業務與新增專案持續挹注，帶動整體營運穩健成長。

程曦資訊表示，前三季營運成長主要來自既有服務規模擴大及新專案貢獻，包括中華郵政、台灣中油等服務案件。公部門方面，移工一站式服務、社會住宅諮詢、職業訓練及長照等民生政策相關常態性年約服務穩定貢獻；任務型專案則包括上半年財政部普發現金，以及第3季國合會熊本賑災1988專線，台灣運彩客服席次擴充，與運動部「揮汗有禮」等專案。民營企業方面，公司持續拓展金融、能源、交通、電商及零售等多元產業客戶，擴大服務規模。

程曦資訊透過專案流程優化，人力資源調度及AI工具應用，持續提升整體服務效率，公司運用自行開發的AI質檢、AI Trainer，結合AI Agent、智慧語音及知識管理工具，強化客服品質管理、人員培訓及作業效率，逐步發揮成本優化效益。

隨著數位轉型加速與雲端架構普及，公部門與指標企業對資安合規及 AI 治理標準的要求日益嚴謹，程曦資訊持續擴大營運版圖與技術量能，將資訊安全視為委外營運與數位服務的核心護城河。在既有資訊安全管理系統的堅實基石上，程曦全面深化國際驗證布局，相繼取得多項國際認證。透過「國際標準認證」與「實體場景檢驗」雙軌機制，程曦建構起自雲端至地端無縫接軌的資料防護網與專責隔離架構。

程曦資訊持續維持既有常態性年約專案穩定執行，鞏固既有客戶及營收基礎；同時，隨著運動幣政策專案的延長與擴充，以及金融、智慧交通、通訊產業及跨境零售業等新業務陸續展開，進一步擴大服務範疇。透過既有業務穩定貢獻及新專案逐步挹注，可望支撐第4季營運動能。

展望未來，程曦將持續深耕公部門與企業客戶市場，強化AI應用工具的整合，結合客服委外（BPO）營運經驗、流程管理及系統整合能力，將內部已驗證的AI應用逐步模組化、產品化，推進AI BPR（企業流程再造）及數位平台服務商業化，並朝顧問年約及模組化訂閱平台等商業模式發展，拓展企業流程優化服務範疇，培養中長期成長動能。