美利達財報／2026年前三季累計 EPS 2.74元

美利達（9914）董事會通過2026年第3季財務報告，前三季集團合併累計營收為新台幣184億元，稅後淨利8.2億元，EPS 2.74元；營收及獲利較去年同期分別減少16%及43%。

美利達指出，全球自行車市場目前已到了去庫存尾聲的階段，各區域市場表現的步調略有不同，公司持續依據各市場消費趨勢及產品需求，調整銷售策略與市場布局。其中，歐洲子公司2026年1～3季累計營收較去年同期成長14%，反映歐洲市場銷售動能逐步回升；中國大陸市場則受惠於中低階自行車需求增加，2026年1～3季累計銷售量及營收較去年同期分別成長7%及1%。

因應市場需求變化及產品開發周期縮短，公司持續推動產品生命周期管理(PLM)專案，提升產品開發的管理效能，未來將透過PLM平台串聯產品等各階段資訊，提升資料整合與管理效能，並作為產品永續資訊管理及企業數位轉型的重要基礎，持續提升公司競爭力。

美利達表示，展望未來，全球自行車市場庫存調整已逐步進入尾聲，整體產業長期發展趨勢仍然正向，公司將持續聚焦新產品推出及各區域市場布局，強化整體營運韌性。