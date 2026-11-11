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長虹財報／前三季 EPS 2.41元 明年推7案
長虹（5534）11日公告，今年前三季稅後純益7.41億元，年增13.9%，每股稅後純益（EPS）2.41元。若以第2季財報推估，第3季稅後純益4.21億元，年增13.44%，每股稅後純益1.36元。
長虹表示，今年主要為「長虹雲創科技大樓」、彰化員林「長虹天際」完工交屋，完工量約70億元，明年則有林口「長虹天聚」、萬華「長虹MVP」可望完工。
推案上，明年預計推出七筆個案，推案量達290億元，包括五筆住宅案、兩筆新洲美段、內湖區西湖段商辦案。
展望房市，長虹認為，目前營建成本與建材價格持續上漲，整體房價下跌有難度，部分蛋白區、成屋價格略有修正，但蛋黃區房價仍具支撐力道。而房市最壞的時間已經過去，長虹品牌與推案地段深具信心，下半年房市雖然不易大幅反彈，但也無須過度悲觀，整體將呈現「高檔盤旋」格局。
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