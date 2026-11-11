京城獲利優、再簽91億營造契約 後續動能強勁看旺

京城（2524）營運布局再傳捷報，11日公布第3季財報，前3季合併營收21.8億元，歸屬母公司稅後純益5億元，每股稅後純益（EPS）1.37元，維持穩健獲利。董事會更一口氣通過高雄鼓山區、左營區兩大住宅開發案工程營造契約，合約總金額高達91.3億元，展現持續深耕高雄房地產市場、積極推進建案開發的企圖心。

根據最新財報，京城前3季營業毛利11.3億元，毛利率高達51.9%，營業利益率37.1%，顯示公司在建案交屋認列規模有限的情況下，仍維持相當優異的本業獲利能力。

除了財報表現，京城董事會同步通過兩項重大工程契約，成為後續營運布局焦點。其中，高雄市鼓山區青海段126地號開發案，由關係企業建誌營造、百鋐營造承攬，合約總價47.7億元，規劃興建地上29層、地下6層住宅大樓，總營建面積18,355坪，每坪工程造價約26萬元。

另一項位於高雄市左營區新民段159地號的住宅開發案，同樣由建誌營造、百鋐營造承攬，合約總價43.6億元，規劃興建地上33層、地下6層住宅大樓，每坪工程造價約22.5萬元。

兩案合計營建面積37,748坪，工程契約金額約91.36億元，顯示京城對高雄中長期住宅市場仍具信心，也為未來建案施工及完工交屋建立開發基礎。

尤其鼓山、左營均屬高雄成熟住宅生活圈，具備交通、商業及生活機能優勢。京城持續在這兩個區域投入大型住宅開發，反映公司仍以高雄核心住宅市場作為重要經營據點。

財務結構方面，截至9月底，京城總資產404.9億元、總負債189.5億元，歸屬母公司業主權益215.3億元，負債比率約46.82%，相較部分高槓桿營建業者，仍保有一定財務調度空間。

法人分析，營建業營收與獲利主要取決於建案完工交屋及收入認列時點，單季財報容易出現較大波動。京城前3季維持獲利，並持續推進大型住宅開發，反映公司在市場調整期間，仍採取穩健經營與中長期布局並進策略。