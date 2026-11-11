廣達法說會／AI伺服器明年第1季放量 伺服器營收將逼近九成

廣達（2382）11日公告第3季合併營收為1.12兆元，季增7.6%、年增125.2%；稅後純益為284.2億元，季減0.8%、年增73%，第3季每股盈餘（EPS）7.08元，創上市以來歷史次高紀錄。前3季營收2.96兆元，年增99.4%，歸屬於母公司稅後純益為782.7億元，年增48.3%，EPS 20.03元。明年第1季AI伺服器放量，伺服器營收比重將逼近九成。

廣達表示，毛利率及營業利潤率下滑，主要是受AI機櫃單價提升，及客戶指定關鍵零組件金額占比擴大，而非定價權轉弱或是本業獲利衰退，接下來在新世代產品單價可能較前世代倍增的情況下，毛利率恐將更難維持，因此廣達建議投資人應關注絕對獲利金額，廣達前三季營業利益年增41%，並且連續三年營業利益年複合成長率達40%，成長幅度十分可觀。

伺服器營收今年已穩定占總營收八成以上，全年伺服器營收預估占80-85%，AI伺服器則占伺服器業務的75-80%，成長幅度優於原先倍增目標。廣達預估第4季AI伺服器營收將持續增加，通用型伺服器出貨量也持續遞增，展望明年，預計AI伺服器第1季將迎來出貨放量，有望大幅成長，全年來看兩者皆能維持雙位數年增，伺服器業務比重將進一步提升至85-90%。

筆電部分，第3季筆電出貨雖略優於預期，但仍較往年衰退，第4季預計將面臨雙位數季減，衰退幅度估計較第3季收斂。至於2027年，廣達預期仍會持續下滑，與市場整體走勢接近，但下滑幅度目前仍是一個未知數。