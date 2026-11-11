亞泥財報／前三季獲利95億元 EPS 2.86元、年增18%

亞泥（1102）11日公告 2026 年第3季財報，今年前三季稅後淨利為95億元，較去年同期成長17.6%，前三季每股純益（EPS）為2.86元，相較於去年同期成長18%，展現穩健的獲利表現。

法人觀察，在目前整體大環境有許多不確定因素的情況下，亞泥除持續精進水泥本業，並透過多元轉投資事業及財務投資，將外部衝擊降到最低，為整體獲利提供支撐。

面對全球經濟不確定性，亞泥持續強化本業核心競爭力，並以多角化策略分散風險，優化獲利結構；同時將永續發展融入企業經營策略，兼顧財務績效與環境責任，成為市場穩健成長與永續經營的標竿企業。

亞泥強調，公司長期維持穩健的財務紀律，並以此為基礎穩步推進低碳轉型。在低碳轉型方面，亞泥於2025年通過SBTi 1.5°C減碳目標審查，全產品亦皆取得環境部碳標籤；同年低碳水泥與低碳混凝土銷量分別年增62%及133%，展現低碳產品布局的具體成果。

在永續治理方面，亞泥連續三年入選S&P Global《永續年鑑》，並於CDP氣候變遷及供應鏈議合評比雙雙獲得A級肯定，從製程減碳、低碳產品發展到氣候治理，持續深化永續轉型。