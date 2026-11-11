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隆大財報／前三季維持獲利 營運動能強勁
隆大（5519）公告財報，今年前3季維持獲利，毛利率達28％，值得關注的是後續還有149億元建案儲備，所蓄積的成長動能可觀，中長期展望審慎樂觀。
法人表示，國內政府政策對房地產市場造成龐大壓力，隆大今年處於建案完工交屋認列空窗期，前3季仍繳出獲利成績，合併營收14.4億元，歸屬母公司業主純益1.9億元，每股稅後純益（EPS）0.82元，毛利率維持28.15%。
隨著既有成屋持續銷售，加上未來四年規劃六大建案、總銷金額約149億元，後續營運成長動能值得期待。
法人指出，隆大已完工建案仍具銷售潛力，包括「鳳凰天畝Ⅲ」、「鳳凰Villa」、「鳳凰天畝Ⅴ」、「鳳凰萃」及「鳳凰橋科ONE」等案，依先前法說資料，待售成屋總值約56億元。這批已完工產品無須等待新建案施工完成，若銷售及過戶順利，可望逐步挹注營收與現金流。
中長期布局方面，隆大規劃六大建案，合計總銷約149億元、776戶，涵蓋高雄楠梓、前金、岡山、鳳山及前鎮等區域。其中前鎮經貿段一期開發案，規劃總銷約65億元，為未來重要營運項目。
此外，隆大也積極參與高雄都市更新及公共工程，包括苓雅區五權段公辦都更案，規劃投資約55.67億元，結合住宅、商業及公共服務設施，展現長期深耕高雄的布局。
面對房市政策及購屋需求變化，隆大採取審慎開發策略，優先去化成屋、控制新增土地投資，並透過營造工程業務分散建案交屋認列的波動。
法人表示，營建業獲利具有建案完工入帳的周期特性，短期營收起伏未必代表長期競爭力改變。隆大目前仍有既有成屋可供銷售，加上149億元建案儲備及都更開發布局，若房市買氣逐步回穩、工程依計畫推進，未來營收與獲利可望迎來新一波認列動能。
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