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震旦行財報／第3季每股賺1.27元 前三季每股賺2.9元
震旦行（2373）今日召開董事會通過2026年第3季財務報告。第3季合併營收27.71億元，年增1%；稅後淨利2.85億元，較去年同期成長26%，每股稅後盈餘1.27元。累計前三季合併營收78.93億元，年減1%；稅後淨利6.52億元，年增4%，每股稅後盈餘2.9元。第3季獲利成長部分受去年同期認列轉投資損失的比較基期因素影響，若排除此因素，震旦行第3季獲利仍保持成長。
震旦行創立於1965年，今年10月20日邁入第62年。長期深耕辦公設備與辦公家具本業，面對市場環境變化，持續強化營運效率與服務能力，結合數位科技與ESG永續理念，深化智慧辦公與低碳轉型，同時積極發展雲端AI應用服務，拓展新事業成長動能。
展望第4季，震旦行指出，全球經濟與市場環境仍具不確定性，公司將持續審慎因應外部變化，精實組織並優化營運效率，同時掌握企業數位與低碳雙軌轉型需求，深化智慧辦公與整合服務，強化中長期競爭力，並持續將ESG永續理念納入經營管理，深化「數位與低碳雙軌轉型」，並以智慧辦公、家具循環服務及雲端AI應用回應企業需求。
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