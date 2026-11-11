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立凱財報／前三季稅後淨損3.22億元 每股虧損4.27元
磷酸鐵鋰（LFP）正極材料廠立凱-KY（5227）公布今年前三季財報，稅後淨損3.22億元，每股虧損4.27元。立凱電指出，受到台南廠進入建廠高峰期，費用增加，預期第4季虧損將逐步收斂，公司也將於12月21日舉行法說會。
立凱電前三季營收為6,639萬元，營業淨損3.18億元，稅後淨損3.22億元，每股虧損4.27元。
立凱電指出，第3季仍然呈現虧損，主要為台南廠正在進入建廠高峰期，費用勢必增加影響虧損數，這只是短期必然現象，預期第4季虧損會逐步收斂。
立凱電進一步表示，隨著台南新廠建廠的推進，預計12月21日在台南廠舉辦法說會，屆時將說明台灣與美國的建廠進度與客戶需求，也將是法人關注焦點。
立凱電近年因應全球電池供應鏈「去中化」與歐美在地化政策，與北美客戶簽訂磷酸鐵鋰正極材料前驅體生產定價協議，預計2027年7月開始供貨並長達20年；為趕上出貨時程，立凱電在台南租廠加購置設備加速投產，初期年產2.5-5萬噸LFP前驅體為目標，並視訂單成長朝10萬噸規模調整。
立凱電之前指出，訂單規劃以台灣生產前驅體、美國進行後段加工的分工，以符合客戶供應鏈安全與關稅布局，隨著2027年開始出貨，將挹注立凱電的營運動能。
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