饗賓財報／前三季獲利年增近三成、EPS 達12.35元 年底展店衝106家

饗賓（7883）集團公告財報，營收、獲利同步走揚，前三季營收104.76億元，年增22.6%，營業利益達9.87億元，年增28.7%，成長幅度優於營收；稅後純益7.47億元，年增近三成，每股純益（EPS）達12.35元。隨著旗下七大百匯品牌業績成長近三成，加上年底展店計畫持續推進，集團預計12月再開出兩家新店，推升全台據點達106家，搶攻年底聚餐旺季商機。

饗賓前三季營運規模持續擴大，同時本業獲利能力同步提升，反映多品牌經營及規模化效益逐步顯現。延續前三季成長動能，10月合併營收11.16億元，年增11.33%；累計前十月營收115.92億元，年增21.44%，續創歷年同期新高。

集團多品牌布局持續擴大客群，饗賓集團前十月累計來客突破1,000萬人次，年增逾一成。截至10月底，累計會員突破380萬人，較去年同期增加近59萬人、成長近兩成；會員消費營收占比由去年同期約65%提升至逾73%，增加逾8個百分點。來客與會員規模同步擴大，會員消費貢獻持續提升，厚植集團成長基礎。

就第3季而言，暑期外食與旅遊消費旺季，加上父親節、七夕、中秋及教師節連假，接力帶動家庭聚餐與節慶宴飲需求；大型展會與演唱會活動亦增添商務用餐及異地消費商機。饗賓集團以多元品牌與用餐體驗承接不同客群需求，掌握旺季消費動能。

旗下七大百匯品牌累計前十月表現亮眼，年成長近三成，其中精品百匯 (饗 A Joy、饗饗 INPARADISE、旭集 和食集錦、URBAN PARADISE) 成長32.52%、人氣百匯 (饗食天堂、果然匯、朵頤牛排) 成長23.88%，雙雙繳出亮眼表現。

人氣單點品牌同樣穩健成長，開飯川食堂、饗泰多與真珠台灣佳味三品牌，累計前十月營收年增率平均達雙位數，多品牌布局持續發揮綜效，共同推升集團業績。

將精品餐飲體驗延伸至更多據點，也是饗賓集團擴大營運規模的重要動能。第3季旭集台中大遠百店、饗泰多台中大遠百店與URBAN PARADISE新竹巨城店接力開幕，深化中部與新竹市場布局。新店加入營運，擴大服務量能與客群覆蓋，與暑期及節慶消費需求相互加乘，為第3季業績帶來挹注。

延續第3季展店動能，饗食天堂預計於12月1日在耐斯王子大飯店開出嘉義首店；貓將日本料理全台第二家分店則規劃於12月進駐華泰名品城一期。兩家新店加入後，集團據點預計達106家。隨著聖誕節、跨年、企業尾牙及年末親友聚餐需求升溫，饗賓集團將結合新店量能與多品牌、多價位帶的經營優勢，積極掌握年底餐飲商機，為全年營運再添成長動能。

饗賓集團並入選台灣董事學會「2026外資精選台灣100強」之「資本市場新星Top10」，為本屆名單中唯一餐飲業者，品牌經營與規模化發展成果獲得肯定。從高端宴飲到日常聚餐，各品牌以鮮明定位滿足不同消費情境，並以精品理念貫穿料理與服務，創造超越價格的用餐價值。饗賓集團表示，將持續深化品牌經營、推進展店與新品牌孵化，以營收與獲利同步成長的實績，穩步擴大精品餐飲版圖。