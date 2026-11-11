瑞軒財報／前三季 EPS 1.03元 第3季單季獲利爆發

瑞軒（2489）董事會11日通過今年第3季財報，第3季單季獲利爆發，稅後純益3.59億元，EPS 0.59元，已超越上半年的2.69億元及0.44元。累計前三季稅後純益6.28億元；EPS為1.03元。

瑞軒受惠於產品結構轉型成效顯著及高價值非電視產品出貨持續放量，第3季合併營收88.4億元，季增20%、年增29%；在營運規模放大帶動下，單季稅後純益3.59億元，不僅超越去年同期，更一舉超越上半年的兩季總和；EPS篇0.59元，強勢超越上半年累計 EPS 0.44元，單季獲利動能呈現爆發性成長。

瑞軒累計今年前三季營運表現穩健亮眼，合併營收達220億元，較去年同期成長18%；累計稅後純益6.28億元，年增16.8%；EPS 篇1.03元，優於去年同期的0.81元。

瑞軒表示，產品組合優化見效，加上非電視的產品出貨強勁放量，有效減緩受單一消費性產品景氣循環波動的影響，帶動整體營運動能逐季強勁增長。