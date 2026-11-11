樺漢財報／第3季獲利年增27% EPS 達7.81元

工業電腦大廠樺漢（6414）11日公布今年第3季財報，第3季合併營收485.8億元，年增44.5%，毛利率19.5%，季增0.2個百分點，營業淨利29.7億元，年增80%，稅後純益12.12億元，季增15.3%、年增27.4%，創同期新高、單季歷史次高紀錄，每股純益7.81元。

樺漢董事長朱復銓指出，樺漢持續在智慧製造、能源基建、智慧交通、自主機器人、智慧城市等應用，透過ESaaS軟硬整合將實體AI商業化，優化產品組合與獲利率。

朱復銓表示，另外增加Kontron持股達49.4%後，雙方將進一步深化整合，預期從明年開始產生營收與成本綜效。最後將透過營運、資產運用效率、與資本結構管理等手段提升長期股東權益報酬率 (ROE)，目標在2030年達到20% ROE里程碑，並提供股東30%年化總股東報酬率 (TSR)，並維持同業最高水準。

樺漢目前在手訂單超過新台幣2,800億元，預期將驅動三大事業持續成長。其中高毛利智慧軟體與方案將帶動整體獲利體質持續改善。另外智慧工廠與廠務受惠於半導體廠務需求推動高科技設備與自動化系統營收成長。工業物聯網業務則持續由實體AI需求推動營收增長。公司預期2027年樺漢整體營收以及獲利皆呈現高成長。

實體AI（Physical AI）應用持續落地至全球智慧製造、智慧金融、零售、邊緣運算系統等場景，推動工控物聯網以及智慧軟體與方案等業務成長。另外歐美智慧零售滲透率持續反映於樺漢營收表現上。同時，樺漢持續新事業布局推進，涵蓋能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及 AI 技術應用等領域，並持續透過策略聯盟與併購，擴大智慧物聯網（AIoT）的應用場景，為客戶提供具高附加價值的數位轉型解決方案。

展望未來，樺漢將持續憑藉硬體製造整合優勢，領跑AI實體應用落地，並藉由產品組合優化，深化與Kontron整合等具體措施實現結構性的獲利成長。同時以高毛利解決方案為發展導向，嚴守資本紀律，提高周轉率與資本運用效率，以創造未來五年穩健的 ROE 擴張藍圖。