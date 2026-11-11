聽新聞
0:00 / 0:00
大量財報／受惠於高階機種出貨 第3季EPS 9.94元創新高
大量（3167）董事會11日通過今年第3季財報，受惠於高階機種出貨比重持續提升，單季合併營收36.71億元，單季毛利率攀升至50%；稅後純益為9億元，單季每股盈餘（EPS）繳出9.94元的亮眼成績。
在累計績效方面，大量科技今年前三季累計營業收入84.76億元，前三季平均毛利率維持在46.36%的高水準；累計稅前淨利為25億元，累計稅後淨利達到17.29億元，累計前三季每股盈餘高達19.24元，展現出強勁的營運動能與獲利韌性。
大量科技表示，第3季單季營運表現突出，主要得益於公司產品組合優化策略顯著發酵。隨著高階機種的出貨比例顯著增加，有效帶動整體毛利率逐季往上揚升，單季毛利率一舉突破五成大關，來到50%高水準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。