多品牌布局驅動成長動能 饗賓集團前三季EPS達12.35元

饗賓集團今日公告第三季財報，前三季營收達104.75億元，年增22.63%，稅後淨利達7.47億元，年增近三成，每股盈餘（EPS）達12.35元，延續前三季佳績，第四季首月再繳亮眼成績，10月合併營收11.16億元，年增逾一成；累計前十月營收115.92億元，年增逾兩成，續創歷年同期新高，為全年營運奠定基礎。

饗賓表示，多品牌布局持續擴大客群，饗賓集團前十月累計來客突破1000萬人次，年增逾一成，截至10月底，累計會員突破380萬人，較去年同期增加近59萬人、成長近兩成；會員消費營收占比由去年同期約65%提升至逾73%，增加逾8個百分點，來客與會員規模同步擴大，會員消費貢獻持續提升，厚植集團成長基礎。

饗賓指出，就第三季而言，暑期外食與旅遊消費旺季，加上父親節、七夕、中秋及教師節連假，接力帶動家庭聚餐與節慶宴飲需求；大型展會與演唱會活動亦增添商務用餐及異地消費商機。饗賓集團以多元品牌與用餐體驗承接不同客群需求，掌握旺季消費動能。

饗賓表示，旗下七大百匯品牌累計前十月表現亮眼，年成長近三成，其中精品百匯饗 A Joy、饗饗、旭集、URBAN PARADISE成長32.52%、人氣百匯饗食天堂、果然匯、朵頤牛排也成長23.88%，雙雙繳出亮眼表現；人氣單點品牌同樣穩健成長，開飯川食堂、饗泰多與真珠台灣佳味三品牌，累計前十月營收年增率平均達雙位數，多品牌布局持續發揮綜效，推升集團業績。

饗賓表示，將精品餐飲體驗延伸至更多據點，也是集團擴大營運規模的重要動能，第三季旭集台中大遠百店、饗泰多台中大遠百店與URBAN PARADISE新竹巨城店接力開幕，深化中部與新竹市場布局，新店加入營運，擴大服務量能與客群覆蓋，與暑期及節慶消費需求相互加乘，為第三季業績帶來挹注。

展望第四季，饗賓表示，延續第三季展店動能，饗食天堂預計於12月1日在耐斯王子大飯店開出嘉義首店；貓將日本料理全台第二家分店則規劃於12月進駐華泰名品城一期，兩家新店加入後，集團據點預計達106家。