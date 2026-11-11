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萬年清財報／前3季每股虧0.15元 工程認列遞延估第4季回溫

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

工業水處理廠商萬年清（6624）11日公布最新財報，第3季歸屬母公司業主淨損345.7萬元，較第2季淨損105.5萬元虧損擴大，較去年同期純益380.6萬元由盈轉虧，每股虧損0.16元；累計前3季歸屬母公司業主淨損330.3萬元，較去年同期淨損54.6萬元虧損擴大，每股稅後虧損0.15元。

萬年清第3季合併營收4,329萬元，季減56.15％、年減67.84％；營業毛利1,057.7萬元，毛利率24.43％，季增13.13個百分點、年增11.63個百分點。累計前3季合併營收2.32億元，年減36.32％；營業毛利4,297萬元，毛利率18.54％，年增1.36個百分點；營業損失882.2萬元。

萬年清表示，公司營收主要依專案工程投入、設備交付與驗收進度認列，前3季與第3季營收下滑，主要受專案工程進度與認列時程遞延所致。不過隨著在手工程專案持續推進並步入驗收階段，第4季營運可望較第3季回升，目前整體在手訂單能見度已延伸至2027年下半年。

萬年清同步公告10月合併營收2,393萬元，月增43.57％、年增14.52％；累計前十月合併營收2.56億元，年減33.56％。萬年清指出，今年以來整體接單金額較去年同期成長67.64％，奠定未來成長基礎，營收認列將隨施工及設備交付進度陸續回溫。

在業務布局方面，萬年清指出，半導體與光電等高科技產業朝先進製程發展，推升製程廢水處理難度，公司旗下電解還原Fenton技術已切入IC與半導體高濃度有機廢水處理，包含顯影與光阻廢液，同時也適用於PCB清洗與剝膜製程。

此外，萬年清表示，近年推進AI治水平台，透過即時監測與智慧分析協助客戶調控投藥，提升污泥與能耗管理效益，未來營運將由傳統工程建置延伸至遠端監控與設備維護等智慧維運，並評估導入訂閱式服務模式。

針對海外市場，萬年清指出，前3季印度市場營收達5,617萬元，占整體營收比重達24.23％，未來將持續攜手當地合作夥伴，深耕印度與越南等製造業擴產商機，爭取工業廢水處理及技術設備供應合約，增添海外營運動能。

財報 母公司 營收

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