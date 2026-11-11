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群光財報／前三季EPS 7.07元 預期本季影像營收較前一季增長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

群光（2385）11日公告第3季稅後淨利14.69億元，每股純益（EPS）為2.02元。累計今年前三季稅後淨利51.66億元，EPS為7.07元。

展望本季，PC終端需求仍疲弱，不過，法人認為，群光影像產品中的智慧家庭、商用監控、視訊會議系統、及供應車隊管理的行車紀錄器需求逐步上揚，拉貨動能不錯，預期影像營收較前一季增長，表現最佳。

群光上季毛利率13.4%，營業利益率為6.4%。群光表示，上季在嚴格控管營業費用下，加上迴轉過去暫時高估的費用，營業費用率降至7.1%，營業利益率季增3.9個百分點。

在整體PC市場下滑的背景下，群光憑藉產品結構改善，高單價鍵盤在前三季貢獻整體營收約兩成，LED背光筆電鍵盤的出貨滲透率亦維持在51%，影像產品中的筆電相機模組在產品組合不斷優化的趨勢下，平均售價亦持續提升。

群光表示，公司近年積極深耕邊緣AI影像產品，受惠產品規格升級與高附加價值策略，今年前三季旗下利基型產品表現亮眼，其中智慧安防產品前三季營收較去年同期強勁成長16%；智慧視訊會議系統產品前三季亦展現23%的雙位數年增動能，兩大產品線成為今年影像事業的核心支柱。

此外，群光已與美國知名機器人新創大廠展開深度合作，為其量身打造核心影像與底層數據收集的解決方案。群光此項新方案成功融合視覺語言模型(VLM, Vision-Language Model)與多感測深度學習技術，深入協同AI大腦公司，設計並完成底層環境感知與動態資料的蒐集，為客戶的模型訓練提供關鍵的高品質物理世界數據支援，進一步跨入視覺語言動作模型(VLA, Vision-Language-Action Model)的訓練，讓AI從純數位服務走向能執行實際行動的實體世界，讓機器人、無人載具等實體設備，從「看懂世界並思考」，進一步躍升至「將思考化為實際精準動作」的能力。

群光表示，實體AI(Physical AI)產品的商業化發展與技術驗證架構目前正穩健推進中。隨著影像產品的應用正式從傳統消費性電子與商用領域，延伸至高附加價值的機器人數據採集與感知設備領域，此一新興利基應用預計2027年起為群光挹注營收。公司將持續透過硬體整合與數據賦能的策略定位，逐步優化中長期的產品組合與毛利結構。

群光 EPS 營收 財報

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