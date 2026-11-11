樺漢法說會／在手訂單破2,800億 董事長朱復銓：2027年營收獲利皆迎高速成長

工業電腦大廠樺漢（6414）11日舉行法說會，展望後市，樺漢董事長朱復銓表示，三大發展綜效將支持樺漢長期成長，同步提升ROE（股東權益報酬率）及TSR（總股東報酬率），展望2027年，目前樺漢在手訂單已超過2,800億元，朱復銓預估明年將高速成長，包含營收、毛利與淨利皆向上。

展望後市，朱復銓表示，先前已釋出2026全年營運將呈現上下半年比重為45：55，公司維持此看法，第3季財報符合預期，第4季亦將符合公司原先預期。

目前樺漢在手訂單已超過2,800億元，B/B ratio為1.3~1.35。展望2027年，朱復銓預期，三大業務工業物聯網、智慧軟體與方案、智慧工廠與廠務皆會呈現高成長，將帶動樺漢2027全年營收、毛利與淨利皆呈現高成長。

此外，樺漢2025年ROE為12%，目標在2030年提升至20%。TSR則規劃自近年17%，提升至30%。

針對股本變化，朱復銓指出，樺漢還是會進行投資併購，但不會再有像康創（Kontron）、帆宣（6196）這樣的大型投資案，但小金額如1~2億的投資案還是會有，因為樺漢在補全軟體領域。

朱復銓強調，樺漢將以三大發展綜效，支撐集團長期成長，在獲利升級方面，康創三年內會有明顯獲利提升，透過樺漢與康創緊密合作，三年整合綜效預計將有4,000萬歐元新增利潤。

第二，在核心成長戰略方面，公司將專注實體AI，包含軟硬整合、雲網結合；第三，CB資本彈性，樺漢將提升資金運用彈性，聚焦關鍵技術與產品，並加速全球商業化布局。