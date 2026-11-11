信立財報／第3季EPS 0.72元 季增2.27倍

信立（4303）11日公布第3季合併營收達4.02億元，季增39.8％、年增44.9％，稅後淨利9,487萬元，EPS 0.72元，較上季成長2.27倍，獲利創下今年單季新高。累計前三季合併營收達9.17億元，稅後淨利7,010萬元，EPS達0.53元。

信立表示，第3季營運表現亮眼，受惠持續拓展鞋材、包材、運動用品及機能材料等多元應用市場，高附加價值合成皮革、機能性膜材與特殊效果材料出貨增加，帶動整體產品組合持續優化。

另一方面，信立戮力推動營運轉型，深化母公司永捷、子公司普大應用材料及邁達康之間的策略聯盟，透過垂直與水平資源整合，從上游PU樹脂配方、機能膜材研發、合成皮革貼合加工，到終端運動用品及多元應用市場，逐步擴大集團整體業務綜效。

其中，第3季毛利率達25％，較上季增加4個百分點，營業利益率達4％，在高附加價值產品出貨成長及營運效率持續改善下，帶動本業獲利能力同步提升。

信立10月合併營收達1.37億元，明顯年增96.66％，續創歷年同期新高，累計1至10月合併營收達10.54億元，年增23.97％，亦刷新歷年同期記錄。

信立指出，10月營收成長受惠國際運動品牌持續推進新品上市、復刻鞋款及節慶檔期備貨需求，高附加價值合成皮革、機能性膜材與特殊效果材料出貨維持良好動能，以及旗下普大應用材料持續拓展輕量化PU Film及特殊效果材料應用，擴大多元客戶合作，再加上子公司邁達康旗下康復型健身器材品牌INNOVA之倒立機訂單，隨著電商通路客戶拉貨而同步回升，亦為10月營收增添成長動能，帶動信立整體業務表現持續向上。

展望第4季，信立持審慎樂觀看法。隨著國際運動品牌持續推進秋冬新品、節慶檔期及下一年度鞋款開發，有助延續高附加價值合成皮革、輕量化PU Film與特殊效果材料的市場需求，同時，信立將持續深化永捷、普大應材及邁達康之間的策略聯盟，結合上游材料研發、中游加工製程與下游品牌及通路資源，加速新材料開發驗證與市場應用，並持續拓展鞋材、包材、運動用品及機能材料等多元市場。信立將以「產銷整合、材料創新、製程優化」為核心策略，持續推動產品結構升級與集團資源整合，擴大高附加價值材料及終端應用市場布局，進一步提升整體營運規模與獲利成長動能。