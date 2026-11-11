台航財報／前三季EPS 2.72元、年增15% 散裝運價優於預期

台航（2617）11日公布前三季財報，稅後純益11.34億元，年增15%，每股稅後純益（EPS）2.72元，整體經營績效優於去年同期。

受惠全球散裝航運市場運價優於去年同期，帶動台航營收及獲利同步成長。

前三季合併營收37.22億元，年增19%；營業毛利16.57億元，年增32.4%，毛利率由去年同期40%提升至45%；稅後純益11.34億元，年增15%，每股稅後純益（EPS）2.72元，整體經營績效優於去年同期。

台航表示，2026年前三季全球乾散裝航運市場表現優於年初預期，上半年呈現淡季不淡，第3季受惠主要礦產出口增加及中東地緣政治局勢影響，海岬型船舶運價大幅走揚，波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）9月初一度攀升至3,628點，創近年高點。雖然10月以來運價有所回檔，但整體仍高於去年同期。

台航指出，今年散裝運價走揚，主要受到長程貨載增加、有效運力供給偏緊，以及中東戰事造成船舶改道、調整區位等因素影響，拉長航程並消耗市場可用船噸。此外，西非幾內亞出口至中國的鋁礬土及鐵礦砂長程運輸增加，也推升海岬型船舶噸海浬需求。

中小型船舶方面，中國大陸持續進口美國大豆等農產品，加上巴西、阿根廷穀物出口暢旺，帶動巴拿馬型及輕便極限型船舶需求；亞洲各國發電用煤需求增加，也有助支撐中小型船運價。

展望後市，台航認為，全球經濟仍面臨地緣政治、貿易政策不確定性及通膨等風險，中國房地產市場低迷及鋼鐵產業需求調整，可能限制鐵礦砂進口成長；不過，西非幾內亞新鐵礦區逐步投入出口，加上鋁礬土出口增加，長程運輸需求可望支撐海岬型船市場。中小型船舶則須觀察印度煤炭進口、南美穀物出口及亞洲區域工業原物料運輸需求。

供給方面，台航預估2026年全球散裝船隊淨成長率約4.1%，略高於過往平均，其中海岬型新船交付量相對有限，巴拿馬型及中小型船交付量較多，但地緣政治造成船舶改道及航程拉長，可望抵銷部分新增運力。

台航表示，對後續散裝航運市場維持審慎樂觀看法，並持續推動船隊汰舊換新。2024年初訂造的2艘4萬載重噸散裝新船，已於今年第2季交船投入營運，目前散裝船隊平均船齡約6年；2025年初訂造的2艘6.4萬載重噸新船，預計2028年第三、四季交付。未來將視市場景氣、船舶供需及國際減碳政策，評估處分老舊船舶及啟動新造船計畫，持續優化船隊結構。