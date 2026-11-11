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富強鑫財報／第3季EPS 0.08元 前三季EPS為0.22元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

富強鑫（6603）11日公布第3季財報，第3季合併營收達11.64億元，年減14％；稅後淨利為1,277萬元，季減32％、年減75％，EPS 0.08元。累計前三季合併營收34.19億元，稅後淨利為3,661萬元，EPS為0.22元。

富強鑫指出，第3季受船期延誤及部分高階客製化設備，配合客戶建廠進度，出貨及驗收時程有所調整，使前三季整體營收規模較去年同期收斂。面對市場環境變化，公司持續優化產品組合，深化AI基礎建設、ICT、半導體及高階汽車零組件等應用市場，並透過精密成型技術、客製化設備開發與自動化整合能力，提高高附加價值設備出貨比重。在營收規模較去年同期縮減下，受惠於產品組合調整及成本費用控管，第3季毛利率維持在25％，營業利益率為2％，展現公司在市場需求波動下，仍維持本業獲利結構穩定的能力。

富強鑫亦同步公告10月合併營收達4.29億元，受惠設備出貨及營收認列動能逐步推進，月增39.1％；累計1至10月合併營收達38.49億元，為歷年次高。近年公司持續聚焦AI基礎建設、ICT及半導體等高階科技應用，相關設備需求與客戶專案持續發展，並同步深化高階汽車零組件及多組分射出成型市場，透過多元應用領域布局，分散單一產業景氣波動對營運的影響，是富強鑫整體營運保持良好動能的關鍵原因。

展望第4季及2027年，富強鑫維持審慎樂觀看法。以現在在手訂單來看，雖去年同期營運基期較高，但客戶設備投資及建廠進度仍保持良好的出貨與驗收排程，堆疊第4季營運表現仍有機會為今年度單季優異一季。

除既有設備業務外，公司亦積極拓展AI關鍵元件及半導體先進封裝領域，隨著MLPC新事業及玻璃基板相關設備訂單逐步推進，相關產品預計自2027年起陸續出貨，為未來營運增添新的成長動能。

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