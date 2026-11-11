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萬海財報／第3季EPS 7.77元 季增89.05%、年增87.23%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海航運於11日通過2026年第3季財務報告，第3季單季合併營收達596.15億元。聯合報系資料照
萬海航運於11日通過2026年第3季財務報告，第3季單季合併營收達596.15億元。聯合報系資料照

萬海（2615）航運於11日通過2026年第3季財務報告，第3季單季合併營收達596.15億元，稅後純益為217.93億元，單季每股盈餘(EPS) 7.77元，較上季增加89.05%，較去年同期增加87.23%。

累計前三季合併營收1,361.56億元，年增27.28%，稅前純益540.9億元，年增99.56%，稅後純益409.99億元，累計EPS達14.61元，年增91.23%，營收及獲利均呈現顯著成長。

回顧2026前三季營運表現，自第2季起，全球貨櫃運輸需求持續熱絡。在遠洋航線步入傳統旺季之際，伴隨中東衝突升溫導致海峽通道受阻、巴拿馬運河限航及亞洲主要港口壅塞等外在變數，進一步支撐市場運價維持高檔。面對地緣政治衝突、油價震盪及營運成本上升等多重挑戰，公司透過持續推動船隊更新與靈活調整航線布局，有效挹注前三季累計營收與獲利實現顯著成長。

在航運市場供需結構方面，目前全球運力仍處於穩健偏緊狀態。根據法國海運諮詢機構Alphaliner發布之2026年10月報告，全球貨櫃船隊商業閒置率僅0.7%，租船費率亦攀升至近四年來高點，顯示即便市場持續有新船交付，短期內可立即投入營運的剩餘運力依然相當稀缺。在運價走勢上，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）於10月16日達3,680點，較去年同期上升181%，整體運價仍具備強勁支撐。

貨量方面亦較去年同期顯著擴增。2026年上半年，全球前四大港口貨量全面上揚，上海港、新加坡港、寧波舟山港及深圳港分別繳出年增6.2%、4.7%、8.8%及7.7%的成績。此外，部分轉運貨流逐步向南亞及東南亞樞紐港移動，帶動Nhava Sheva、可倫坡及雅加達港口貨量分別成長13.6%、11.9%及10.3%。然而，主要港口壅塞問題尚未獲得根本解決，且港口擴建與後端拖車、物流等基礎設施的升級速度未及跟上市場需求，致使船舶有效運力供給持續受限，整體供需結構相對健康。

展望後市，第4季隨著亞洲區域航線進入傳統需求旺季，價量表現可望獲得良好支撐；遠洋航線則逐步步入需求淡季，預期美國線運價將較第3季有所修正。同時，第4季節慶備貨與庫存回補需求仍將為市場注入動能。宏觀層面，業界密切關注11月18日於深圳舉行之亞太經濟合作會議（APEC）及12月14日於邁阿密舉行之G20領袖會議，並持續追蹤中美雙方就港口費與關稅議題的後續協商進展。

在航線與運力布局上，公司持續深化遠洋與區域航線網絡。2026年除著重強化亞洲至北美西岸直達航線及亞洲至東地中海航線外，亦同步升級亞洲至印度及南美西岸航線。11月下旬，公司將新增串聯越南海防、中國華南、馬來西亞至西印度地區的直航航線（CI8），進一步擴大區域網絡的服務覆蓋範圍與運輸效率。

船隊規劃方面，2026年迄今已有2艘7,000 TEU及4艘8,700 TEU節能新船投入中遠洋航線。隨著新船交付，公司船隊平均船齡已降至8.8年，遠低於全球貨櫃船隊平均的14.1年，同時，公司規劃於第4季出售船隊中3艘5,600 TEU船舶，持續優化船隊結構。

著眼於中長期發展，公司預計於2027年至2030年間接收42艘新船，包括10艘6,000 TEU、12艘8,700 TEU、1艘9,200 TEU、7艘11,000 TEU及12艘16,000 TEU大型船舶，整體運力自2026年起將增加約47.5萬TEU，邁向百萬TEU規模。

在落實ESG節能減碳上，目前公司已有48艘船舶配置岸電設備、32艘船舶配置脫硫塔，後續新造船亦將全面導入節能與環保設備。針對船隊替代能源選擇，公司持續就各類新能源進行研究，並依據產業發展趨勢及實際效能進行綜合評估，以規劃最適化的船隊配置。未來將透過持續推動船隊汰舊換新與結構優化，兼顧永續發展、營運效率及長期競爭力。

碼頭營運部分，因應全球港口自動化與智慧化趨勢，公司持續升級自動化設備與環保電能機具。公司承租之高雄港第五貨櫃中心79至81號碼頭於2026年11月全面啟用；日本市場方面，自2026年9月起承租營運大阪港C9貨櫃碼頭，成為繼東京大井5號碼頭後的重要據點，並計畫於2028年起承租營運橫濱港本牧D4碼頭，持續深化東北亞區域布局，極大化碼頭資源整合效益與整體服務競爭力。

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