藥華藥法說會／PV、ET雙引擎推升營運 第三成長引擎明年完成三期臨床

藥華藥（6446）11日法說會說明未來營運展望，新藥Ropeg在真性紅血球增多症（PV）及原發性血小板過多症（ET）兩大適應症市場持續擴張，第三項成長引擎─骨髓纖維化（PMF）全球三期臨床試驗預計2027年完成，公司將擴大美國營運據點及創新研發投資，推動中長期營運成長。

藥華藥表示，Ropeg目前已在全球50國取得PV藥證並上市，ET適應症則已取得台灣、日本、美國及中國大陸藥證，新加坡藥證申請也已獲受理。隨著ET市場陸續啟動銷售，公司將運用既有PV市場的醫療通路、業務團隊及商業化經驗，加速醫師教育與處方導入，擴大市場滲透率。

其中，美國市場是未來成長的重要來源。Ropeg注射筆今年7月在美國上市，提供病患更便利的用藥選擇。藥華藥將持續擴編美國及日本業務團隊，並深入社區醫院，增加處方醫師及接受治療的病患人數，推動PV與ET雙適應症銷售成長。

在新適應症開發方面，Ropeg治療早前期原發性骨髓纖維化、及低至中度風險骨髓纖維化的全球三期臨床試驗HOPE-PMF，目前已完成160名受試者收案，今年9月獲數據安全監督委員會建議持續進行，預計2027年完成試驗，2028年中向各國提出藥證申請。

藥華藥指出，除了PV及ET，骨髓纖維化是Ropeg下一階段的重要市場布局。公司也透過研究者發起的臨床試驗，探索Ropeg應用於皮膚T細胞淋巴瘤、移植後急性骨髓性白血病及術後肝癌等其他疾病的治療潛力。

為擴充新藥研發產品線，藥華藥規劃2026至2027年陸續推動多項新藥進入人體臨床試驗，包括長效型介白素PEG-IL2、PD1-IL2雙特異性抗體融合蛋白、抗體藥物複合體（ADC）及T細胞受體工程T細胞（TCR-T）療法。

在骨髓增生性腫瘤領域，公司另布局Type 2 JAK2抑制劑及突變型CALR抗體兩項研究計畫，目前均處於藥物發現階段，目標2027年申請進入人體臨床試驗，逐步建立下一世代MPN新藥產品線。

此外，藥華藥已完成收購予宇生技全部股權，取得脂質奈米粒子（LNP）配方設計、微流體製程等技術，擴大RNA藥物及體內CAR-T細胞療法研發布局。予宇旗下FR-202及FR-201兩項新藥，分別規劃2027年及2028年提出臨床試驗申請。

因應美國業務及研發規模擴張，藥華藥董事會也通過規劃以不超過6,100萬美元（約新台幣19.7億元），購置美國麻州Lexington不動產，作為辦公、創新研發及細胞治療cGMP製造基地。

藥華藥表示，未來將以Ropeg商業化收入支持新藥研發，並透過收購、策略投資及國際合作擴充產品線，逐步建立多元成長來源。