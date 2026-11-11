圓裕財報／前三季每股虧損0.87元 擬買千張庫藏股

軟板廠圓裕（6835）今日公布財報，前三季營收17.18億元，年減7.52％；人民幣升值、產品組合改變，以及認列泰國新廠費用，歸屬母公司稅後虧損5,702萬元；每股稅後虧損0.87元。另外該公司公告擬買千張庫藏股轉讓員工預定買回之期間：115/11/12~116/01/11買回區間價格(元)：21.35~47元。

公司說，記憶體缺貨以及客戶機種轉換影響，持續衝擊筆電產品出貨，10月份再加上工作天數少，10月營收1.24億元，年減32.69％；累計1-10月營收18.42億元，年減9.79％。圓裕表示，公司積極配合客戶新機種開發，多款新機種產品已送樣，布局新機種上市的換機潮。

圓裕產品出貨多以美元計價，成本以人民幣計價為主，人民幣持續升值墊高成本，加上產品組合改變，影響毛利率表現。人民幣進入10月仍然強勢升值，預期匯率波動的風險仍然存在，圓裕已設立泰國第二生產基地，除了因應全球供應鏈重組移轉的客戶需求，也可分散匯率風險。

圓裕同時具備軟板製造、電子線組加工、零件焊接三項製程，研發與製程整合能力，配合新設的高頻高速實驗室提供客戶產品前期研發設計至生產的一站式服務，有助客戶大幅縮短產品開發周期。因應新世代電子產品設計對軟板工藝技術要求更精密，圓裕的研發與交期彈性優勢，有利爭取高附加價值產品訂單，包括各品牌筆電新機種、國際EMS大廠消費性電子、醫療與車用電子等利基產品，將隨著客戶產品上市陸續發酵。