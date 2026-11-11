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藥華藥財報／前三季本業大賺83.7億元、年增近150% 第3季毛利率96.84%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）11日公布前三季財報，受惠新藥Ropeg全球銷售成長，前三季本業獲利達83.7億元，年增148.65%，稅後淨利76億元，年增113.03%，每股稅後純益（EPS）18.43元，已接近去年全年EPS的1.5倍，營收與獲利同步創高。

藥華藥前三季合併營收197.3億元，年增83.54%，營業利益83.7億元，年增148.65%，獲利增幅明顯超越營收成長幅度，顯示營運規模擴大帶動營業槓桿效益逐步顯現。

其中，第3季營收77.6億元，季增13.19%、年增99.29%；營業利益31.3億元，年增168.38%；稅後淨利29.2億元，年增98.45%；單季EPS達7.08元，再創歷史新高。

值得注意的是，藥華藥第3季毛利率高達96.84%，主要受惠美國及日本市場營收占比提升、美國5月調漲藥價效益完整反映，以及匯率變動的正面影響。

獲利能力方面，第3季營業利益率40.32%，年增10.38個百分點；前三季營業利益率42.42%，較去年同期提升11.11個百分點。儘管持續擴編業務團隊及投入新適應症推廣，前三季營業費用率仍由去年同期58.08%降至51.19%，反映營運效率改善。

藥華藥指出，營運成長主要來自Ropeg在真性紅血球增多症（PV）市場持續擴張，以及原發性血小板過多症（ET）新適應症陸續上市。其中，美國7月推出Ropeg注射筆，加上美日業務團隊擴編及行銷策略優化，帶動市場滲透率提升。

藥華藥10月營收進一步攀升至28.4億元，月增7.64%、年增102.02%，累計前十月營收突破225億元，延續前三季成長趨勢。

在市場布局方面，Ropeg目前已於全球50國取得PV藥證並上市，ET適應症則已取得台灣、日本、美國及中國大陸藥證。藥華藥表示，將運用既有PV市場的醫療通路與商業化經驗，加速ET市場醫師教育、處方導入及病患治療。

新適應症研發方面，Ropeg治療原發性骨髓纖維化（PMF）的全球第3期臨床試驗HOPE-PMF已完成160名受試者收案，預計2027年完成試驗，2028年中申請各國藥證，作為中長期營運成長布局。

此外，藥華藥董事會通過規劃斥資不超過6,100萬美元、約新台幣19.7億元，購置美國麻州Lexington不動產，作為辦公、研發及細胞治療製造基地。

藥華藥也已完成收購予宇生技全部股權，取得RNA藥物及體內CAR-T相關技術平台，並決議投資6.75億元參與生技創投基金，擴大創新研發與國際策略合作布局。

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