富邦證券輔導兆捷科技舉辦創新板上市前業績發表會

富邦證券輔導的兆捷科技（6959），11月11日舉辦創新板上市前業績發表會。兆捷科技長期深耕半導體電子特殊氣體領域，為國內少數具備高精密離子植入氣體、雷射氣體、清潔蝕刻氣體及沉積氣體等四大類氣體生產技術的專業供應商。公司產品廣泛應用於晶圓代工、記憶體及面板等領域。

兆捷科技2023年至2025年營業收入分別為4.7億元、5億元與7.1億元，年複合成長率為22.94%；2026年第3季自結營收為2.2億元，較第2季成長33%。公司受惠於各項產品陸續開發完成並取得客戶認證，營運規模逐步擴大。隨著AI高速運算帶動半導體先進製程需求，公司將持續開發高階電子特殊氣體及電子材料，拓展市場應用。

富邦證券副總胡中華表示，國內半導體原物料長期由國際大型公司主導，國內廠商多採海外進口經銷或國內分裝充填模式，營運易受國外原廠影響。兆捷科技具備自主研發及生產能力，有助降低海外供應依賴，推動關鍵材料自主供應。隨著高毛利自製產品出貨比重提升，兆捷科技可望進一步發揮規模經濟，優化產品組合及獲利結構。

在產能布局方面，兆捷科技位於新竹科學園區的銅鑼一期廠、二期廠及相關設備已建置完成並陸續投產，新開發電子材料產品亦已進入半導體一線大廠先進製程驗證階段。展望未來，隨著半導體產業持續朝技術升級、低碳化及供應鏈在地化發展，公司將持續推進新產品驗證與量產，擴大產品應用及客戶布局，為後續營運成長蓄積動能。