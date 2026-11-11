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聯強法說會／半導體、商用業務續強 帶動2027年營運持續成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯強副總裁杜書全。記者吳凱中／攝影
聯強副總裁杜書全。記者吳凱中／攝影

聯強（2347）11日舉行法說會，展望後市，聯強副總裁杜書全預估，今年第4季營運不會差，而在半導體及商用加值業務需求持續強勁下，對2027年維持非常樂觀看法，營收將持續成長。

聯強今年第3季毛利率3.5%，營益率2.6%，稅後純益48.83億元，季增24.9%、年增90.4%，每股純益2.93元；累計前三季稅後純益117.47億元，年增105.9%，每股純益達7.04元。

聯強今年10月營收591.96億元，月減34.5%、年增59.5%；累計聯強今年前十個月營收為6,231億元，年增93.5%，為同期新高。

展望後市，杜書全指出，聯強今年第3季營運創新高，第4季也不會差，而在半導體及商用加值業務需求持續強勁下，對2027年維持非常樂觀看法，營收將持續成長。

杜書全分析，從四大業務來看，商用市場將持續增長，儘管大型企業建置可能會慢慢滿足，但中小型企業需求會慢慢浮現；半導體業務亦然，尤其AI相關儲存需求，相信在2027、2028年應該還是非常強勁，供應將持續吃緊。

至於消費性市場領域，包含消費性PC及手機業務方面，杜書全認為，明年表現將優於今年。今年因為終端產品漲價，導致消費者換機周期延長，廠商也面臨成本大增的壓力，但相信經過這一年，大家也摸索出一些新方向，所以今年掉的數量，相信明年應該開始會補回，明年應該表現會非常強。

聯強 半導體 法說會

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