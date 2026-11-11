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元大金獲利／再創佳績 自結前十月EPS站上4.3元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大金大樓。聯合報系資料照
元大金大樓。聯合報系資料照

元大金（2885）獲利再創佳績！元大金公布2026年10月自結獲利，單月稅後純益46.47億元；累計今年前十月合併稅後純益596.06億元，每股稅後純益（EPS）4.3元，整體獲利主要由證券、銀行等事業挹注。

10月獲利創同期新高包括：元大金控、元大證券、元大期貨；而前十月獲利創歷同期新高則有元大金控、元大證券、元大銀行、元大期貨等。

觀察各子公司表現，元大證券仍是獲利最大引擎，10月合併稅後盈餘43.79億元，累計前十月後純益414.37億元，EPS達5.82元，反映台股交易熱絡及資本市場業務對金控獲利的挹注。

銀行事業方面，元大銀行10月合併稅後純益10.64億元，累計稅後純益132.28億元，EPS為1.43元，成為金控另一項穩定獲利來源。

元大期貨前十月稅後純益29.16億元，EPS達7.6元；元大投信累計稅後純益54.98億元，EPS達24.48元。

相較之下，壽險事業10月面臨獲利壓力。元大人壽單月稅後虧損6.89億元，累計稅後純益20.61億元，EPS為0.71元。

元大金 EPS 元大投信 元大證券

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