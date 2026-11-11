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家登財報／前三季獲利年增近2倍 每股純益12.54元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。聯合報系資料照
家登董事長邱銘乾。聯合報系資料照

半導體載具廠家登（3680）11日公布第3季財報，單季獲利4.3億元，年增約1.9倍，EPS為4.45元。累計前三季歸屬母公司稅後純益12.1億元，年增近2倍，每股純益12.54元，優於去年同期的4.2元。

家登第3季營收27.1億元，季增16.9%、年增62.9%；毛利率46%，較上季提升2.3個百分點、較去年同期增加6.9個百分點；營益率22.3%，季增5.1個百分點、年增13.2個百分點。隨營收規模擴大及利潤率提升，單季營業利益達6億元，季增51%、年增近3倍，本業獲利成長幅度高於營收。

本業表現走強，不過第3季業外淨收益降至0.3億元，低於第2季的2.9億元，抵銷部分營業利益增幅，使單季稅前純益降至6.4億元，季減7.4%，稅後純益也較上季減少19.3%，但仍大幅優於去年同期。

累計前三季營收68.9億元，年增35.6%；毛利率44.3%，較去年同期提升3.1個百分點；營益率18.8%，年增5個百分點。前三季營業利益13億元，年增85.2%，加上累計業外收支較去年同期改善，推升歸屬母公司稅後純益年增近2倍。

展望後市，董事長邱銘乾先前表示，先進製程與先進封裝需求持續擴張，家登已提前布局相關載具，對後續營運成長抱持樂觀看法。他預期，2026年至2028年先進封裝營收占比將逐步提升，相關業務可望維持雙位數成長，成為支撐公司中長期營運的重要動能。

家登近期指出，第4季產能維持滿載，訂單能見度已延伸至明年，正積極規劃產能擴充與生產資源配置。隨客戶需求增加、新產品陸續導入並逐步放量，整體出貨規模持續擴大，高附加價值產品比重提升，也有助於毛利率與獲利表現。

先進封裝載具方面，家登已接獲韓系大客戶新廠2027年訂單，規劃今年第4季完成試產及最終測試，明年正式出貨。公司也持續爭取其他市場客戶，有信心未來兩年逐步放量出貨，擴大先進封裝業務對營收的貢獻。

財報 家登 每股純益 營收

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