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東陽獲利／自結前十月稅前EPS 6.05元、創同期史上第三高
東陽（1319）自結2026年前十月合併稅前淨利達35.92億元，累計稅前EPS為6.05元，創同期史上第三高；10月單月合併稅前淨利3.78億元，稅前EPS 0.63元。
營收方面，東陽10月自結合併營收19.92億元，前十月累計合併營收193.66億元。分事業來看，AM事業10月營收14.27億元，前十月累計145.75億元，創同期第三高；OEM事業10月營收5.65億元，為今年單月次高，前十月累計47.91億元。
東陽表示，進入傳統旺季後市場需求仍旺，目前訂單滿手；不過海運缺櫃、艙位吃緊及運費高漲，甚至超越COVID-19疫情期間水準，造成部分訂單無法出貨。公司持續提升生產效率、妥善規劃備貨，並已做好供貨準備，以完整產品組合滿足客戶需求。
公司也持續推進新產品開發與產品認證，導入新工藝、新材料及AI技術應用，提升產品附加價值；並關注汽車產業電動化與智慧化發展，落實ESG理念，培育研發、製造、管理及國際業務人才，為長期穩健成長奠定基礎。
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