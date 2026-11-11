金興財報／EPS 1.36元 前三季拉貨節奏調整 獲利表現維持穩健

金興精密（7732）董事會通過 2026 年度前三季合併財務報告。前三季合併營收為7.5 億元，相較去年同期的8.77 億元之高基期呈現節奏性調整。主因係受 2025 年美國關稅政策引發之提前拉貨效應影響，致今年客戶進入庫存調節期，拉貨節奏較往年放緩。

公司表示，儘管前三季營收受到市場環境波動影響，但在經營團隊積極發揮營運韌性與精實管理的支撐下，帶動前三季稅後淨利達8,665萬元(年成長 2.5%)，EPS達 1.36元，優於去年同期的1.3 元，顯現出金興精密在市場環境變動下的經營韌性與獲利穩定度。

2026 年是公司技術跨越的重要里程碑。金興精密憑藉深厚的馬達研發實力，在鞏固全球售後市場（AM）領先地位的同時，正積極投入 AI 自動化與智慧移動領域，展現多元化成長動能：包括高效能 BLDC 馬達：針對新能源車（HEV/BEV）市場，持續優化直流無刷馬達（BLDC）的能效與智慧控制邏輯。憑藉高扭矩、低功耗優勢，預計 2026 年該系列產品對營收貢獻將顯著成長。

研發團隊正積極將車用技術延伸至無人載具馬達與輕型自動導引車（AGV）驅動電機，目前持續推進客戶送樣與測試驗證，目標實現馬達動力技術與 AI 自動化設備的無縫接軌。為配合新技術與跨領域應用的推動，馬達機產線正持續推進設備布建與效益優化，經營團隊將全力衝刺，打造公司成長的第二曲線。